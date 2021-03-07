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Виміряти пульс і частоту дихання за допомогою камери: Google представить нову функцію для Android

Виміряти пульс і частоту дихання за допомогою камери: Google представить нову функцію для Android

Київ • УНН

 • 33739 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. З 8 березня компанія Google представить нову технологію для Android. Користувачі зможуть виміряти пульс та частоту дихання за допомогою камери. Спочатку функція буде доступна лише на пристроях Pixel. Про це повідомляє УНН з посиланням на платформу Engadget.

Деталі

З 8 березня Google запустить нову функцію для користувачів операційної системи Android. Так, люди зможуть визначити свою частоту дихання та пульс просто за допомогою камери через програму Google Fit. Наразі відомо, що така технологія буде доступною лише для смартфонів Pixel, проте в майбутньому компанія планує розширити доступність цієї новинки й на інших пристроях Android.

Як працюватиме функція

Для того, аби дізнатись частоту дихання та пульс, користувач Google Fit повинен провести пальцем над основною камерою смартфона та легко надавити на неї. Так, додаток зможе виявити частоту серцевих скорочень через зміни кольору шкіри на пальці.

Цитата:

"Індикатор частоти дихання дещо складніший у використанні, тому що вам доведеться переконатися, що фронтальна камера має хороший огляд вашого тулуба приблизно протягом 30 секунд. Вам доведеться підперти телефон на стійкій поверхні, посидіти і переконатися, що ваша голова і груди знаходяться в кадрі. Потім ця функція обчислює ваші вдихи за хвилину, вимірюючи маленькі рухи, що здійснюються грудьми", - зазначає Engadget

Розробники нової функції наголосили, що все ж програма не може дати достовірний результат такої діагностики, проте щоденне слідкування за своїм пульсом все ж буде корисним.

Відомо, що технологія була анонсована близько місяця тому, проте користувачі додатку Google Fit зможуть її протестувати лише з 8 березня.

Доповнення

Нагадаємо, Google змінить алгоритми стеження за активністю користувачів.

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