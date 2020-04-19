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Изъятие Хачериди привело к поражению "Динамо" в чемпионате Беларуси

Изъятие Хачериди привело к поражению "Динамо" в чемпионате Беларуси

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. "Динамо" из Бреста проиграл "Витебску" в гостевом матче 5-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщает корреспондент УНН.

Украинский защитник "Динамо" Евгений Хачериди получил прямую красную карточку уже на 85 минуте, что привело к пенальти в сторону ворот гостей. Центрбэк был наказан за отмашку ногой по сопернику. Как следствие Николаеску реализовал пенальти - гол стал единственным во встрече (1:0).

Примечательно, что на 73 минуте в составе "Динамо" изъятие получил другой защитник Габи.

Добавим, Артем Милевский провел на поле 77 минут и был заменен. Другой уроженец Украины Александр Нойок провел полный поединок и получил к своему пассиву "горчичник".

Украинские Национальные Новости

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