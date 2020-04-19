Изъятие Хачериди привело к поражению "Динамо" в чемпионате Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. "Динамо" из Бреста проиграл "Витебску" в гостевом матче 5-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщает корреспондент УНН.
Украинский защитник "Динамо" Евгений Хачериди получил прямую красную карточку уже на 85 минуте, что привело к пенальти в сторону ворот гостей. Центрбэк был наказан за отмашку ногой по сопернику. Как следствие Николаеску реализовал пенальти - гол стал единственным во встрече (1:0).
Примечательно, что на 73 минуте в составе "Динамо" изъятие получил другой защитник Габи.
Добавим, Артем Милевский провел на поле 77 минут и был заменен. Другой уроженец Украины Александр Нойок провел полный поединок и получил к своему пассиву "горчичник".