Вилучення Хачеріді призвело до поразки "Динамо" в чемпіонаті Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. "Динамо" з Бреста програв "Вітебську" в гостьовому матчі 5-го туру чемпіонату Білорусі з футболу, повідомляє кореспондент УНН.
Український захисник "Динамо" Євген Хачеріді отримав пряму червону картку вже на 85 хвилині, що призвело до пенальті в бік воріт гостей. Центрбек був покараний за відмашку ногою по супернику. Як наслідок Ніколаеску реалізував пенальті – гол став єдиним у зустрічі (1:0).
Примітно, що на 73 хвилині у складі "Динамо" вилучення отримав інший оборонець Габі.
Додамо, Артем Мілевський провів на полі 77 хвилин та був замінений. Інший уродженець України Олександр Нойок провів повний поєдинок і отримав до свого пасиву "гірчичник".