Вылов промышленными рыбаками с начала года превысил 10 тыс. тонн
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. С начала года украинские промышленные рыбаки выловили более 10 тыс. тонн водных биоресурсов, почти половину - в Черном море. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госрыбагентства.
"В течение января-июля 2020 года общий промышленный вылов рыбы и других водных биоресурсов составил 10 434 тонны", - говорится в сообщении.
В разрезе водоемов добыто:
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- Черное море - 4631 тонна;
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- Азовское море - 1087 тонн;
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- причерноморские лиманы - 25 тонн;
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- р. Дунай - 273 тонны;
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- низовья р. Днестр с лиманом и Кучурганское водохранилище - 737 тонн;
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- Днепровско-Бугская эстуарная система - 361 тонна;
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- Киевское водохранилище - 264 тонны;
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- Каневское водохранилище - 254 тонн;
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- Кременчугское водохранилище - 1187 тонн;
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- Каменское водохранилище - 550 тонн;
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- Днепровское водохранилище - 331 тонна;
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- Каховское водохранилище - 681 тонна;
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- другие водоемы - 53 тонны.
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Больше всего в январе-июле выловлено таких водных биоресурсов: рапана - 3227 тонн, серебряный карась - 1969 тонн, шпрот - 735 тонн, тюлька, верховодка - 707 тонн, лещ - 530 тонн, плоскирка - 426 тонн, плотва - 378 тонн, бычок - 326 тонн, сельдь черноморская - 246 тонн, растительноядные виды рыб - 255 тонн.
Напомним, промышленный вылов рыбы в Азовском море вырос в четыре раза.