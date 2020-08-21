Вилов промисловими рибалками з початку року перевищив 10 тис. тонн
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. З початку року українські промислові рибалки виловили понад 10 тис. тонн водних біоресурсів, майже половину - у Чорному морі. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держрибагентства.
"Протягом січня-липня 2020 року загальний промисловий вилов риби та інших водних біоресурсів склав 10 434 тонни", - йдеться у повідомленні.
У розрізі водойм видобуто:
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- Чорне море – 4 631 тонна;
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- Азовське море – 1 087 тонн;
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- причорноморські лимани – 25 тонн;
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- р. Дунай – 273 тонни;
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- пониззя р. Дністер з лиманом та Кучурганське водосховище – 737 тонн;
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- Дніпровсько-Бузька естуарна система – 361 тонна;
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- Київське водосховище – 264 тонни;
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- Канівське водосховище – 254 тонн;
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- Кременчуцьке водосховище – 1 187 тонн;
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- Кам’янське водосховище – 550 тонн;
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- Дніпровське водосховище – 331 тонна;
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- Каховське водосховище – 681 тонна;
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- інші водойми – 53 тонни.
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Найбільше протягом січня-липня виловлено таких водних біоресурсів: рапана – 3 227 тонн, карась сріблястий – 1 969 тонн, шпрот – 735 тонн, тюлька, верховодка – 707 тонн, лящ – 530 тонн, плоскирка – 426 тонн, плітка – 378 тонн, бичок – 326 тонн, оселедець чорноморський – 246 тонн, рослиноїдні види риб – 255 тонн.
Нагадаємо, промисловий вилов риби в Азовському морі виріс в чотири рази.