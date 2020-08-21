Вилов промисловими рибалками з початку року перевищив 10 тис. тонн

"Протягом січня-липня 2020 року загальний промисловий вилов риби та інших водних біоресурсів склав 10 434 тонни", - йдеться у повідомленні.

У розрізі водойм видобуто:



Чорне море – 4 631 тонна;



Азовське море – 1 087 тонн;



причорноморські лимани – 25 тонн;



р. Дунай – 273 тонни;



пониззя р. Дністер з лиманом та Кучурганське водосховище – 737 тонн;



Дніпровсько-Бузька естуарна система – 361 тонна;



Київське водосховище – 264 тонни;



Канівське водосховище – 254 тонн;



Кременчуцьке водосховище – 1 187 тонн;



Кам’янське водосховище – 550 тонн;



Дніпровське водосховище – 331 тонна;



Каховське водосховище – 681 тонна;



інші водойми – 53 тонни.



Найбільше протягом січня-липня виловлено таких водних біоресурсів: рапана – 3 227 тонн, карась сріблястий – 1 969 тонн, шпрот – 735 тонн, тюлька, верховодка – 707 тонн, лящ – 530 тонн, плоскирка – 426 тонн, плітка – 378 тонн, бичок – 326 тонн, оселедець чорноморський – 246 тонн, рослиноїдні види риб – 255 тонн.

Нагадаємо, промисловий вилов риби в Азовському морі виріс в чотири рази.