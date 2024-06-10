Вылез на капот служебной машины и ударил полицейского: киевлянину грозит до 5 лет тюрьмы

40-летнему мужчине в Киеве грозит до 5 лет тюремного заключения за то, что он забрался на капот полицейского автомобиля, повредил его и ударил сотрудника полиции по лицу во время комендантского часа, сообщила в понедельник пресс-служба Киевской городской прокуратуры, пишет УНН.

Детали

"Сообщено о подозрении 40-летнему мужчине в умышленном причинении сотруднику полиции телесных повреждений, в связи с выполнением им служебных обязанностей (ч. 2 ст. 345 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Установлено, что около 5 часов утра, во время действия в Киеве комендантского часа, мужчина пытался попасть в одну из гостиниц в Подольском районе. Он вел себя агрессивно, поэтому работники отеля нажали тревожную кнопку вызова полиции.

"В дальнейшем правонарушитель проявлял агрессию уже к правоохранителям - размахивал руками и нецензурно выражался. Он залез на капот служебного автомобиля полиции, повредив его, а после этого нанес один удар в лицо полицейскому, в результате чего тот упал", - указали в прокуратуре.

Злоумышленник задержан. Сейчас ему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

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