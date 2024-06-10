Виліз на капот службової автівки та вдарив поліцейського: киянину загрожує до 5 років в'язниці
Київ • УНН
40-річному чоловікові в Києві загрожує до 5 років тюремного ув'язнення за те, що він забрався на капот поліцейської машини, пошкодив його і вдарив співробітника поліції по обличчю під час комендантської години.
40-річному чоловікові в Києві загрожує до 5 років тюремного ув'язнення за те, що він забрався на капот поліцейського автомобіля, пошкодив його і вдарив співробітника поліції по обличчю під час комендантської години, повідомила у понеділок пресслужба Київської міської прокуратури, пише УНН.
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"Повідомлено про підозру 40-річному чоловіку в умисному заподіянні працівнику поліції тілесних ушкоджень, у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків (ч. 2 ст. 345 КК України)", - ідеться у повідомленні.
Встановлено, близько 5 години ранку, під час дії у Києві комендантської години, чоловік намагався потрапити до одного з готелів у Подільському районі. Він поводив себе агресивно, тож працівники готелю натиснули тривожну кнопку виклику поліції.
"Надалі правопорушник проявляв агресію вже до правоохоронців - розмахував руками та нецензурно висловлювався. Він заліз на капот службового автомобіля поліції, пошкодивши його, а після цього наніс один удар в обличчя поліцейському, внаслідок чого той впав", - вказали у прокуратурі.
Зловмисника затримано. Наразі йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років.
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