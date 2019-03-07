ВИЧ-инфицированная мать несколько лет скрывала смерть ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В Киеве ВИЧ-инфицированная мать с 2013 года скрывала смерть ребенка. Об этом УНН стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.
Несколько дней тому сотрудники социальной службы во время визита к женщине узнали, что ее сын 2011 года рождения умер еще в 2013 году, а факт его смерти был сокрыт.
Предварительно установлено, что мальчик умер в 2013 году от обезвоживания и был тайно похоронен на кладбище в селе Петропавловская Борщаговка. Похоронил ребенка его дедушка по материнской линии.
В конце января этого года дедушка ребенка умер, после чего социальные работники нанеси визит к женщине, чтобы проведать ее и узнать об условиях проживания ребенка.
Мать сама рассказала соцработникам о произошедшем.
Начато досудебное расследование.
Напомним, отца, который во время воспитательной беседы убил своего 7-летнего сына, взяли под стражу.