ВИЧ-инфицированная мать несколько лет скрывала смерть ребенка

Несколько дней тому сотрудники социальной службы во время визита к женщине узнали, что ее сын 2011 года рождения умер еще в 2013 году, а факт его смерти был сокрыт.



Предварительно установлено, что мальчик умер в 2013 году от обезвоживания и был тайно похоронен на кладбище в селе Петропавловская Борщаговка. Похоронил ребенка его дедушка по материнской линии.



В конце января этого года дедушка ребенка умер, после чего социальные работники нанеси визит к женщине, чтобы проведать ее и узнать об условиях проживания ребенка.



Мать сама рассказала соцработникам о произошедшем.



Начато досудебное расследование.



Напомним, отца, который во время воспитательной беседы убил своего 7-летнего сына, взяли под стражу.