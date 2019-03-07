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ВІЛ-інфікована мати кілька років приховувала смерть дитини

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. У Києві ВІЛ-інфікована мати з 2013 року приховувала смерть дитини. Про це УНН стало відомо з власних джерел в правоохоронних органах.

Кілька днів тому співробітники соціальної служби під час візиту до жінки взнали, що її син 2011 народження помер ще в 2013 році, а факт його смерті був прихований.

Попередньо встановлено, що хлопчик помер в 2013 році від зневоднення і був таємно похований на кладовищі в селі Петропавлівська Борщагівка. Поховав дитину його дідусь по материнській лінії.

В кінці січня цього року дідусь дитини помер, після чого соціальні працівники нанеси візит до жінки, щоб провідати її і дізнатися про умови проживання дитини.

Мати сама розповіла соцпрацівникам про подію.

Розпочато досудове розслідування.

Нагадаємо, батька, який під час виховної бесіди вбив свого 7-річного сина, взяли під варту .

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