ВІЛ-інфікована мати кілька років приховувала смерть дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. У Києві ВІЛ-інфікована мати з 2013 року приховувала смерть дитини. Про це УНН стало відомо з власних джерел в правоохоронних органах.
Кілька днів тому співробітники соціальної служби під час візиту до жінки взнали, що її син 2011 народження помер ще в 2013 році, а факт його смерті був прихований.
Попередньо встановлено, що хлопчик помер в 2013 році від зневоднення і був таємно похований на кладовищі в селі Петропавлівська Борщагівка. Поховав дитину його дідусь по материнській лінії.
В кінці січня цього року дідусь дитини помер, після чого соціальні працівники нанеси візит до жінки, щоб провідати її і дізнатися про умови проживання дитини.
Мати сама розповіла соцпрацівникам про подію.
Розпочато досудове розслідування.
Нагадаємо, батька, який під час виховної бесіди вбив свого 7-річного сина, взяли під варту .