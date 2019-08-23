Чиновника госпредприятия разоблачили на попытке заработать на оздоровлении детей
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В Одесской области разоблачен во взятке руководитель структурного подразделения государственного предприятия "Украинское Дунайское пароходство". Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
По данным спецслужбы, чиновник учреждения требовал от представителя коммунального учреждения отдыха 245 тысяч гривен. За указанную сумму чиновник обещал разрешить размещение детей для оздоровления в ведомственной рекреационной базе у Черного моря без заключения соответствующих договоров. Для получения денег злоумышленник привлек посредника.
Правоохранители задержали чиновника и сообщника во время получения части неправомерной выгоды в размере 161 тысяч гривен.
Сейчас решается вопрос о сообщении фигурантам дела о подозрении в совершении коррупционного уголовного преступления и избрании меры пресечения.
Напомним, в Луганской области чиновника Службы автомобильных дорог подозревают в служебной халатности и нанесении ущерба государству.