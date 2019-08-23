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Викрито посадовця держпідприємства на спробі заробити на оздоровленні дітей

Викрито посадовця держпідприємства на спробі заробити на оздоровленні дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. В Одеській області викрито на хабарі керівника структурного підрозділу державного підприємства "Українське Дунайське пароплавство". Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

За даними спецслужби, посадовець установи вимагав від представника комунального закладу відпочинку 245 тисяч гривень. За вказану суму чиновник обіцяв дозволити розміщення дітей для оздоровлення на відомчій рекреаційній базі біля Чорного моря без укладання відповідних договорів. Для одержання грошей зловмисник залучив посередника.

Правоохоронці затримали посадовця та спільника під час одержання частини неправомірної вигоди у розмірі 161 тисяча гривень.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам справи про підозру у вчиненні корупційного кримінального правопорушення та обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Луганській області посадовця Служби автомобільних доріг підозрюють у службовій недбалості та завданні збитків державі.

Українські Національні Новини

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