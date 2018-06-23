Уличенный в схеме контрафактных сигарет депутат Кришин носит часы почти за 1 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Народный депутат от фракции "Народный фронт" Олег Кришин задекларировал две пары элитных часов. Об этом свидетельствуют данные электронной декларации нардепа за 2017 год, передает УНН.
Он указал, что владеет швейцарскими часами "Vacheron Constantin" и "Breguet" стоимость 372,9 тыс. грн и 828,1 тыс. грн соответственно.
Также, данные декларации Кришина свидетельствуют о том, что всего за год доход семьи нардепа увеличился почти вдвое.
Напомним, ранее СМИ уличили Кришина в содействии производству контрафактных сигарет.
По данным украинских изданий, под руководством нардепа состоялся запуск завода в Желтых Водах в Днепропетровской области, который производит сигареты с поддельной акцизной маркой "Pull".