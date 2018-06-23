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Викритий у схемі контрафактних сигарет депутат Кришин носить годинник майже за 1 млн грн

Київ • УНН

 • 11990 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. Народний депутат від фракції "Народний фронт" Олег Кришин задекларував дві пари елітних годинників. Про це свідчать дані електронної декларації нардепа за 2017 рік, передає УНН.

Він вказав, що володіє швейцарським годинником "Vacheron Constantin" і "Breguet" вартістю 372,9 тис. грн і 828,1 тис. грн відповідно.

Також, дані декларації Кришина свідчать про те, що лише за рік дохід сім'ї нардепа збільшився майже вдвічі.

Нагадаємо, раніше ЗМІ викрили Кришина в сприянні виробництву контрафактних сигарет.

За даними українських видань, під керівництвом нардепа відбувся запуск заводу в Жовтих Водах на Дніпропетровщині, який виробляє сигарети з підробленою акцизною маркою "Pull".

Українські Національні Новини

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