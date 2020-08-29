Похищение 4-летней девочки под Киевом: мужчине объявлено о подозрении в совершении трех преступлений
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Злоумышленнику, который похитил 4-летнюю девочку в Борисполе, Киевская область, объявлено о подозрении в совершении трех преступлений, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Нацполиции.
"Следователи Бориспольского отдела полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры объявили 29-летнему мужчине о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), по ч. 4 ст. 153 (Сексуальное насилие) и по ст. 15 (покушение на уголовное преступление) ч. 4 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Максимальное наказание, которое грозит мужчине - лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
Меру пресечения молодому человеку изберет суд. Правоохранители обратятся в суд с ходатайством об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщалось ранее, в городе Борисполь мужчина похитил 4-летнюю девочку с преступными намерениями.