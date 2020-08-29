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Викрадення 4-річної дівчинки під Києвом: чоловіку оголошено про підозру у скоєнні трьох злочинів

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 червня. УНН. Зловмиснику, який викрав 4-річну дівчинку у Борисполі, Київська область, оголошено про підозру у скоєнні трьох злочинів, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Нацполіції.

Викрадення 4-річної дівчинки під Києвом: чоловіку оголошено про підозру у скоєнні трьох злочинів

"Слідчі Бориспільського відділу поліції за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури оголосили 29-річному чоловіку про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), за ч. 4 ст. 153 (Сексуальне насильство) та за ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення) ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Максимальне покарання, яке загрожує чоловіку - позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Запобіжний захід молодику обере суд. Правоохоронці звернуться до суду із клопотанням щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомлялось раніше, у місті Бориспіль чоловік викрав 4-річну дівчинку із злочинними намірами.

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