Женщине, которая похитила младенца в Киева, приговорили к 2 годам ограничения свободы

"Во время судебного разбирательства обвиняемая полностью признала свою вину в совершении преступления и просила суд освободить ее от отбывания наказания с установлением испытательного срока. Государственный обвинитель, учитывая обстоятельства дела, тяжесть совершенного преступления, предусмотренного ч.2 ст.146 УК Украины, а также личность обвиняемого, просил суд назначить ей наказание в виде реального лишения свободы сроком на 2 года. Однако суд первой инстанции вынес решение, которым осудил злоумышленницу к ограничению свободы сроком на 2 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, после изучения судебного решения местной прокуратурой будет решен вопрос о возможности внесения апелляционной жалобы на указанный приговор в Апелляционный суд Киева.

Напомним, 20 октября прошлого года злоумышленница тайно похитила из детского сада в Оболонском районе столицы двухмесячного ребенка, которую в коляске оставил отец.

На следующий день похитительницу задержали в селе Новоселки Вышгородского района Киевской области. Младенца в удовлетворительном состоянии вернули родным родителям. Свой поступок женщина объяснила желанием оставить ребенка себе и выдавать за своего.