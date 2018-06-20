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Викрадачку дитини на столичній Оболоні засудили до 2 років обмеження волі

Викрадачку дитини на столичній Оболоні засудили до 2 років обмеження волі

Київ • УНН

 • 7352 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Оболонський районний суд Києва засудив до двох років обмеження волі 21-річну викрадачку двохмісячної дитини. Про це повідомляє прес-служба прокуратури м.Києва, передає УНН.

“Під час судового розгляду обвинувачена повністю визнала свою вину у вчиненні злочину та просила суд звільнити її від відбування покарання із встановленням іспитового строку. Державний обвинувач, враховуючи обставини справи, тяжкість вчиненого злочину, передбаченого ч.2 ст.146 КК України, а також особу обвинуваченої, просив суд призначити їй покарання у виді реального позбавлення волі строком на 2 роки. Однак суд першої інстанції виніс рішення, яким засудив зловмисницю до обмеження волі строком на 2 роки”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, після вивчення судового рішення місцевою прокуратурою буде вирішено питання про можливість внесення апеляційної скарги на вказаний вирок до Апеляційного суду м.Києва.

Нагадаємо, 20 жовтня минулого року зловмисниця таємно викрала із дитячого садка в Оболонському районі столиці двомісячну дитину, яку у візочку залишив батько.

Наступного дня викрадачку затримали в селі Новосілки Вишгородського району Київської області. Немовля у задовільному стані повернули рідним батькам. Свій вчинок жінка пояснила бажанням залишити дитину собі та видавати за власну.

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