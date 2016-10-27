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Похитителей элитных автомобилей задержали на Сумщине

Похитителей элитных автомобилей задержали на Сумщине

Киев • УНН

 • 6804 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. В  Сумской области полицейские задержали организованную группу похитителей элитных автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Сумской области.

Установлено, что в состав группы входили жители Сумской и Киевской областей. С помощью специальной аппаратуры они отключали системы защиты автомобилей и за считанные минуты их похищали. Работники полиции уже доказали их причастность к совершению двух таких преступлений на территории Сумщины, но не исключают, что группа занималась подобным "промыслом" в других регионах Украины.

На момент задержания преступников, в автомобиле находились четверо граждан в возрасте от 37 до 47 лет. Двое из них - жители Киевской области, еще двое - Сумской. Подозреваемые ранее уже имели судимости за совершение угонов и разбойных нападений. Сейчас они находятся под стражей.

В салоне автомобиля вероятных похитителей правоохранители обнаружили и изъяли дорогостоящую аппаратуру, которая предназначена для отключения охранной сигнализации и системы защиты автомобилей, а также другие вещественные доказательства. К тому же, в ходе проведения санкционированного обыска по месту жительства одного из задержанных, правоохранители обнаружили и изъяли автомобильную сумку с логотипом "Toyota", которая принадлежит одному из пострадавших.

Трем задержанным уже сообщили о подозрении по ч.3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством, совершенное организованной группой) УК Укрины. Мужчинам грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

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