Викрадачів елітних автомобілів затримали на Сумщині
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. На Сумщині поліцейські затримали організовану групу викрадачів елітних автомобілів. Про це УНН повідомили у перс-службі поліції Сумської області.
Встановлено, що до складу групи входили жителі Сумської та Київської областей. За допомогою спеціальної апаратури вони відключали системи захисту автівок та за лічені хвилини їх викрадали. Працівники поліції вже довели їх причетність до скоєння двох таких злочинів на території Сумщини, але не виключають, що група займалася подібним “промислом” в інших регіонах України.
На момент затримання злочинців, в автомобілі знаходились четверо громадян віком від 37 до 47 років. Двоє з них — жителі Київської області, ще двоє — Сумської. Підозрювані раніше вже мали судимості за скоєння угонів та розбійних нападів. Наразі вони перебувають під вартою.
В салоні автомобіля ймовірних викрадачів правоохоронці виявили та вилучили дороговартісну апаратуру, що призначена для відключення охоронної сигналізації та системи захисту автівок, а також інші речові докази. До того ж, в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання одного із затриманих, правоохоронці виявили та вилучили автомобільну сумку з логотипом “Toyota”, яка належить одному з потерпілих.
Трьом затриманим вже повідомили про підозру за ч.3 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене організованою групою) ККУ. Чоловікам загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна.