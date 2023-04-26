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Выполнял учебный полет: в рф упал истребитель МиГ-31, пилоты катапультировались

Киев • УНН

 • 323125 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В рф упал истребитель МиГ-31, который выполнял учебный полет. Пилоты катапультировались. Об этом пишут росСМИ со ссылкой на минобороны рф, передает УНН.

Цитата

"Во время выполнения учебного полета в Мурманской области потерпел крушение истребитель МиГ-31. Самолет упал в безлюдном месте. Оба летчика катапультировались, они эвакуированы, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Добавим

Как пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на источник, предварительная причина аварии с МиГ-31 - помпаж двигателя.

Как сообщал УНН, в Мурманской области рф, вероятно, разбился военный самолет.

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