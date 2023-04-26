Выполнял учебный полет: в рф упал истребитель МиГ-31, пилоты катапультировались

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"Во время выполнения учебного полета в Мурманской области потерпел крушение истребитель МиГ-31. Самолет упал в безлюдном месте. Оба летчика катапультировались, они эвакуированы, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

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Как пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на источник, предварительная причина аварии с МиГ-31 - помпаж двигателя.

Как сообщал УНН, в Мурманской области рф, вероятно, разбился военный самолет.