У рф розбився військовий літак: у соцмережах шириться відео
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У Мурманській області рф ймовірно розбився військовий літак. У Telegram-каналах шириться відео, але офіційної інформації наразі немає, передає УНН.
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Telegram-канал SHOT із посиланням на джерело повідомив, що за попередніми даними, у Мончегорську Мурманської області розбився військовий літак.
У той же час Telegram-канал Mash теж повідомив про ймовірну катастрофу і оприлюднив відео.
"Військовий літак МіГ-31, ймовірно, зазнав катастрофи в Мончегорську Мурманської області. Доля екіпажу та причини падіння поки що невідомі", - зазначено в описі до відео.