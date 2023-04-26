В рф разбился военный самолет: в соцсетях распространяется видео
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Мурманской области рф вероятно разбился военный самолет. В Telegram-каналах распространяется видео, но официальной информации пока нет, передает УНН.
Детали
Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник сообщил, что по предварительным данным, в Мончегорске Мурманской области разбился военный самолет.
В то же время Telegram-канал Mash тоже сообщил о вероятной катастрофе и обнародовал видео.
"Военный самолет МиГ-31, вероятно, потерпел крушение в Мончегорске Мурманской области. Судьба экипажа и причины падения пока неизвестны", - указано в описании к видео.