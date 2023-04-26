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Виконував навчальний політ: у рф упав винищувач Міг-31, пілоти катапультувались

Київ • УНН

 • 323129 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. У рф упав винищувач Міг-31, який виконував навчальний політ. Пілоти катапультувались. Про це пишуть росЗМІ із посиланням на міноборони рф, передає УНН.

Цитата

"Під час виконання навчального польоту в Мурманській області зазнав аварії винищувач Міг-31. Літак впав у безлюдному місці. Обидва льотчики катапультувалися, вони евакуйовані, їх життю та здоров'ю нічого не загрожує", - йдеться у повідомленні.

Додамо

Як пише Telegram-канал Shot із посиланням на джерело, попередня причина аварії з МіГ-31 - помпаж двигуна.

Як повідомляв УНН, у Мурманській області рф, ймовірно, розбився військовий літак.

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