Виконував навчальний політ: у рф упав винищувач Міг-31, пілоти катапультувались
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У рф упав винищувач Міг-31, який виконував навчальний політ. Пілоти катапультувались. Про це пишуть росЗМІ із посиланням на міноборони рф, передає УНН.
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"Під час виконання навчального польоту в Мурманській області зазнав аварії винищувач Міг-31. Літак впав у безлюдному місці. Обидва льотчики катапультувалися, вони евакуйовані, їх життю та здоров'ю нічого не загрожує", - йдеться у повідомленні.
Додамо
Як пише Telegram-канал Shot із посиланням на джерело, попередня причина аварії з МіГ-31 - помпаж двигуна.
Як повідомляв УНН, у Мурманській області рф, ймовірно, розбився військовий літак.