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Исполком повысил коммунальные тарифы для николаевцев

Исполком повысил коммунальные тарифы для николаевцев

Киев • УНН

 • 11407 просмотра

НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 16 января. УНН. Сегодня, 16 января, исполком городского совета принял решение об установлении общедомовых тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий в Николаеве, передает корреспондент УНН со ссылкой на Николаевский городской совет.

В заседании исполкома приняли участие депутаты городского совета, руководители жилищно-эксплуатационных предприятий различных форм собственности, представители СМИ.

Перед голосованием проект решения был вынесен на обсуждение. Заместитель директора департамента ЖКХ Александр Репин напомнил, что проблема с подомовыми тарифам возникла около 10 лет назад, когда Кабинет Министров Украины обязал ввести подомовой тариф как объективную цену жилищно-коммунальных услуг для каждого дома.

"Городская власть "не видела" эту проблему до сих пор. В итоге, мы пришли к необходимости повысить общедомовые тарифы в два раза. Прежний тариф был установлен 7 лет назад при минимальной зарплате 627 грн и стоимости электроэнергии 40 коп/кВт", - отметил А.Репин.

Начальник отдела цен и ценовой политики управления экономики и инвестиций городского совета Елена Боличевская предоставила экономическое обоснование предложенных тарифов.

"По сравнению с действующим тарифом изменилась заработная плата, она выросла на 155%. Также возросла стоимость горюче-смазочных материалов, жилищно-коммунальных услуг. Новый подомовой тариф рассчитан на основании постановления Кабинета Министров Украины № 869. Нами разработана методика по каждой формуле, все расписано: как формируется заработная плата, затраты на материалы. Городским информационным центром эта методика была представлена ​​в электронном варианте. Каждое жилищно-эксплуатационное предприятие заполнило электронный паспорт на дом, в котором содержится подробная информация для расчетов. Также в программу занесена информация о количественном составе работников обслуживающих предприятий, их заработной плате. Размер тарифов расписан по каждой статье. Мы принимаем планово-нормативные тарифы, это не жесткая цифра, от которой ЖЭК не может отойти. Людям тариф будет начисляться по факту оказания услуг: если ЖЭК не выполнил в течение года текущий ремонт, граждане имеют право требовать перерасчета", - отметила она.

Е.Боличевская подчеркнула, что тарифы приняты на минимальный перечень услуг, предусмотренный решением исполкома. Предусмотрено 5% рентабельности.

Городской голова Александр Сенкевич акцентировал внимание на том, что николаевцы могут создавать ОСМД и сами управлять своими деньгами, тарифам, услугам.

"На встречах с горожанами первое, что я привожу в пример, создадите ОСМД - уже будете экономить 20% своих средств по НДС. Люди, которые создали ОСМД и взяли на себя ответственность, могут сами регулировать свои тарифы", - подчеркнул он.

А.Сенкевич добавил, что и он, и все члены исполкома понимают, что решение о повышении тарифов является политически неудобным. Но с другой стороны, нужно вспомнить и о тех горожанах, которые заняты в обслуживании жилого фонда, и их семьях. В противном случае предприятия вынуждены будут сокращать штат сотрудников, что еще больше ухудшит качество предоставления услуг.

Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Андрей Палько уточнил, какие услуги входят в новый тариф: уборка придомовой территории, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов, техническое обслуживание лифтов, обслуживание систем диспетчеризации лифтов, энергоснабжение для освещения лифтов, энергоснабжение для освещения мест общего пользования, техническое обслуживание внутридомовых систем водоснабжения, водоотведение, теплоснабжение, других инженерных сетей, обслуживание дымовентиляционных каналов, текущий ремонт конструктивных элементов инженерных систем и технических систем зданий. Из этих 9 услуг 6 идут на сторонних контрагентов (облэнерго, лифтовые хозяйства, вывоз ТБО).

"Система подомового учета предполагает и подомовую отчетность. В случае начисления и оплаты за услуги по содержанию домов, люди получают возможность контроля за использованием средств", - сказал А.Палько.

Мэр Николаева сообщил, что будет проведен аудит деятельности жилищно-эксплуатационных предприятий коммунальной собственности, чтобы понимать, насколько эффективно они работают. Депутатам предоставят соответствующий отчет. Также мэр призвал николаевцев обращаться в пункты по вопросам назначения жилищной субсидии.

Решение исполкома вступает в действие 1 февраля 2017 года.

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