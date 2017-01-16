Виконком підвищив комунальні тарифи для миколаївців

У засіданні виконкому взяли участь депутати міської ради, керівники житлово-експлуатаційних підприємств різних форм власності, представники ЗМІ.

Перед голосуванням проект рішення був винесений на обговорення. Заступник директора департаменту ЖКГ Олександр Рєпін нагадав, що проблема з побудинковими тарифами виникла близько 10 років тому, коли Кабінет Міністрів України зобов’язав запровадити побудинковий тариф як об’єктивну ціну житлово-комунальних послуг для кожного будинку.

“Міська влада „не бачила“ цю проблему до сьогодні. У підсумку, ми прийшли до необхідності підвищити загальнобудинкові тарифи в два рази. Колишній тариф був встановлений 7 років тому при мінімальній зарплаті 627 грн і вартості електроенергії 40 коп/кВт”, — зазначив О.Рєпін.

Начальник відділу цін та цінової політики управління економіки та інвестицій міської ради Олена Боличевська надала економічне обґрунтування запропонованих тарифів.

“У порівнянні з діючим тарифом змінилася заробітна плата, вона зросла на 155%. Також зросла вартість паливно-мастильних матеріалів, житлово-комунальних послуг. Новий побудинковий тариф розрахований на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 869. Нами розроблена методика по кожній формулі, все розписано: як формується заробітна плата, витрати на матеріали. Міським інформаційним центром ця методика була представлена в електронному варіанті. Кожне житлово-експлуатаційне підприємство заповнило електронний паспорт на будинок, у якому міститься детальна інформація для розрахунків. Також в програму занесена інформація про кількісний склад працівників обслуговуючих підприємств, їхню заробітну плату. Розмір тарифів розписаний по кожній статті. Ми приймаємо планово-нормативні тарифи, це не жорстка цифра, від якої ЖЕК не може відійти. Людям тариф буде нараховуватися за фактом надання послуг: якщо ЖЕК не виконав протягом року поточний ремонт, громадяни мають право вимагати перерахунку”, — зазначила вона.

О.Боличевська підкреслила, що тарифи прийняті на мінімальний перелік послуг, передбачений рішенням виконкому. Передбачено 5% рентабельності.

Міський голова Олександр Сєнкевич акцентував увагу на тому, що миколаївці можуть створювати ОСББ і самі керувати своїми грошима, тарифами, послугами.

“На зустрічах з городянами перше, що я наводжу в приклад, створите ОСББ — вже будете економити 20% своїх коштів з ПДВ. Люди, які створили ОСББ і взяли на себе відповідальність, можуть самі регулювати свої тарифи”, — наголосив він.

О.Сєнкевич додав, що і він, і всі члени виконкому розуміють, що рішення про підвищення тарифів є політично незручним. Але з іншого боку, потрібно згадати і про тих городян, які зайняті в обслуговуванні житлового фонду, та їхні сім’ї. В іншому випадку підприємства змушені будуть скорочувати штат співробітників, що ще більше погіршить якість надання послуг.

Директор департаменту житлово-комунального господарства Андрій Палько уточнив, які послуги входять в новий тариф: прибирання прибудинкової території, вивезення та утилізація твердих побутових відходів, технічне обслуговування ліфтів, обслуговування систем диспетчеризації ліфтів, енергопостачання для освітлення ліфтів, енергопостачання для освітлення місць загального користування, технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем водопостачання, водовідведення, теплопостачання, інших інженерних мереж, обслуговування димовентиляційних каналів, поточний ремонт конструктивних елементів інженерних систем і технічних систем будинків. З цих 9 послуг 6 йдуть на сторонніх контрагентів (обленерго, ліфтові господарства, вивезення ТПВ).

“Система побудинкового обліку передбачає і побудинкову звітність. У разі нарахування та оплати за послуги з утримання будинків, люди отримують можливість контролю за використанням коштів”, — сказав А.Палько.

Мер Миколаєва повідомив, що буде проведено аудит діяльності житлово-експлуатаційних підприємств комунальної власності, щоб розуміти, наскільки ефективно вони працюють. Депутатам нададуть відповідний звіт. Також міський голова закликав миколаївців звертатися в пункти з питань призначення житлової субсидії.

Рішення виконкому вступає в дію 1 лютого 2017 року.