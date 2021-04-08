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Исключительно на украинском вещают 12 телеканалов

Исключительно на украинском вещают 12 телеканалов

Киев  •  УНН

 • 22668 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Исключительно на украинском вещают 12 телеканалов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Так, информацию о проведенном в январе - феврале этого года мониторинге вещателей озвучила член Национального совета Елена Ницко.

По ее словам, регуляторным органом было проанализировано вещание 28 общенациональных телеканалов. Мониторинг телевизионных вещателей длился неделю, поэтому было изучено 105 часов эфира каждого канала.

Цитата:

"Во время мониторинга звучания украинского языка в эфирах телеканалов Национальный совет проверяет соблюдение телерадиоорганизациями требований части десятой Закона Украины "О телевидении и радиовещании" и статьи 32 Закона Украины" об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что мониторинг регуляторного органа показал, что лицензиаты соблюдают требования по трансляции рекламы на государственном языке.

"Признаков нарушения норм частей первой и третьей статьи 32 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" не обнаружено. Реклама и телемагазины в эфире телеканалов идут только на украинском языке", - отметила Ницко.

Также только на государственном языке звучат передачи новостей на общенациональных телеканалах.

Что касается языка эфиров, сообщила она, то все телеканалы превысили обязательный законодательный порог 75%.

"12 телеканалов 100-процентно ведут вещание на украинском языке. Это - "UA: ПЕРВЫЙ", "К2", "5 канал", "Эспрессо", "Индиго", "М1", "Рада", "UA КУЛЬТУРА", "XSPORT", "ПИКСЕЛЬ ТВ", "Плюсплюс", "ZOOM". Также высокие показатели, превышающие 90% - у телеканалов "Прямой", "ZIK", "Мега", "Украина 24", "2+2", "Новый", "НЛО", "ТЕТ". Самый низкий показатель у телеканала "Украина" - 75%", - отмечается в сообщении.

Однако, по словам Елены Сорокиной, во время мониторинга предварительно было зафиксировано признаки нарушений абзаца 2 части пятой статьи 10 Закона Украины "О телевидении и радиовещании". Эта норма предусматривает, что телерадиоорганизации осуществляют трансляцию фильмов и/или передач, которые не являются их собственным продуктом, исключительно на государственном языке, за исключением фильмов и передач (кроме детских и анимационных), созданных до 1 августа 1991 года. Сейчас эта информация еще обрабатывается соответствующими подразделениями регулятора. Если окажется, что такие нарушения действительно были, Национальный совет назначит этим вещателям проверки.

Действующий Закон "О телевидении и радиовещании" предусматривает, что мониторинг телеканалов проводится в промежутках времени с 7 до 18 и с 18 до 22 часов.

"В общем недельном объеме вещания общенациональных телеканалов передачи и/или фильмы, выполненные на государственном языке, должны составлять не менее 75 процентов общей продолжительности передач в каждом из определенных промежутков", - говорится в сообщении.

Так, эти телеканалы должны обеспечить долю передач новостей на государственном языке в объеме не менее 75 процентов общей продолжительности всех новостных передач в каждом из определенных промежутков времени.

Дополнение

У половины радиостанций передачи ведутся на государственном языке на 100 процентов, а каждая вторая песня в радиоэфире звучит на украинском.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания непродуктивно использовал треть выделенных ему средств - почти 97 млн грн.

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