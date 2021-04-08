На радіо кожна друга пісня звучить українською

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"Моніторинг Національної ради проводився цілодобово упродовж березня. В ефірі радіостанцій перевірялися обсяг пісень українською мовою, який відповідно до вимог частин 2, 3 та 5 статті 9 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" має становити ≥35% добового мовлення, добова частка ведення передач державною мовою і обсяг пісень офіційними мовами Європейського Союзу, які квотою передбачені ≥60%. За результатами моніторингу мовлення можна констатувати, що в березні кожна із 15 загальнонаціональних радіостанцій виконала визначені законом норми", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що у порівнянні з попереднім місяцем, лютим, добовий обсяг ведення передач зріс аж у семи мовників – "Ретро", "Мелодія", "Наше радіо", "Kiss FM", "Пятница", "Шансон", "Радіо НВ". Зокрема, найбільше, на 25%, у радіо "Мелодія" та на 20% у "Наше радіо".

Так, у березні перелік топ-мовників зі 100-відсотковим обсягом ведення передач державною мовою налічує вже вісім радіостанцій і, варто зауважити, це найбільша кількість за останні звітні місяці. Водночас у трьох радіостанцій зафіксовано зменшення цього показника – в ефірі "Перець ФМ" і "Русское радио – Україна" передачі рідше велися українською на 9%, у "Hit FM" на 22%. Однак і в цих змінах зі знаком "мінус" можна відзначити позитивну тенденцію, оскільки ще у лютому кількість мовників, в яких фіксувалося зменшення обсягу української мови, була більшою й значно переважала тих, у кого він зростав.

"Пісні тільки українською мовою звучали, як і попереднього місяця, в ефірі "Країна ФМ", "Українське радіо" і "Радіо "Культура". Загалом шість радіостанцій у березні збільшили обсяг пісень українською мовою в межах 1 – 3%, серед них – "Радіо Промінь", "Радіо НВ", "Перець ФМ", "Люкс ФМ", "Наше радіо", "Kiss FM". В ефірі "Шансон" навпаки можна було рідше чути україномовні пісні – їх обсяг у мовленні радіостанції цього місяця впав ще на 2% і тепер загалом становить 39%. Таким чином, мовник опинився найближчим до граничної межі встановленої законом квоти ≥35%", - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення непродуктивно використала третину виділених їй коштів — майже 97 млн грн.



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