Через візит 23 російських артистів з концертом до окупованого Криму відкрито провадження

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"За процесуального керівництва прокуратури автономії розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного в’їзду\виїзду з\на окупований півострів 23 російських артистів, що прямували до Криму для виступу на концерті з нагоди відкриття незаконно побудованого мосту через Керченську протоку", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Кримінальне провадження, як вказали у прокуратурі, розпочато за зверненням голови ГО “Євромайдан-Крим” Сергія Мокренюка.

"Протиправні дії зазначених громадян Російської Федерації кваліфіковано за ч. 2 ст. 332-1 КК України, досудове розслідування буде здійснюватися СУ ГУ СБУ в АР Крим", - додали у відомстві.

У чому суть звернення активіста

Раніше Сергій Мокренюк зазначав, що Крайова Рада Українців Криму (КРУК) вимагає від правоохоронних органів України розслідувати факти незаконного відвідування Криму російськими діячами культури. У зв’язку з цим вони звернулися до українських органів влади з заявою про злочин та проханням застосувати санкції і посилити міжнародний тиск на державу-агресора з боку країн-партнерів.

"В період з 2014 року по теперішній час деякі громадяни країни-агресора з метою заподіяння шкоди інтересам нашої держави, в порушення Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 року №367, здійснювали незаконний в’їзд на тимчасово окуповану територію України та виїзд з неї не через визначені контрольні пункти в’їзду виїзду. В період орієнтовно середини травня 2018 року громадяни Російської Федерації Д.Харатьян, Валєрія, М.Кім, Алєксандр Маршал, Зара, Діма Білан, Д.Майданов, А.Скляр, О.Кормухіна, Л.Доліна, А.Свірідова, Р.Пашков, О.Газманов, Жасмін, Грігорій Лєпс, Ю.Караулова, А.Буйнов, Пєлагєя, С.П’єха, О.Шаумаров, Ю.Волкова, Майданова, Р.Тагієв, діючи в складі організованої групи, попередньо зорганізувалися у стійке об’єднання для вчинення злочину, відповідно до єдиного плану з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення плану, відомого всім учасникам групи, порушили порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави та 15 травня 2018 року прийняли участь у концерті, присвяченому урочистому відкриттю транспортного переходу через Керченську протоку", – вказано у зверненні до правоохоронних органів.

Зауважимо, іноземні артисти, які відвідують з гастролями окупований Росією Крим через закриті Україною пункти пропуску, порушують українське законодавство.

Доповнення

Ще у 2017 році Мінкульт почав публікувати перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Загалом у списку тепер 178 осіб.

Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, складає Міністерство культури України на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.