Виключно українською здійснюють мовлення 12 телеканалів

Так, інформацію про проведений у січні – лютому цього року моніторинг мовників озвучила член Національної ради Олена Ніцко.

За її словами, регуляторним органом було проаналізовано мовлення 28 загальнонаціональних телеканалів. Моніторинг телевізійних мовників тривав тиждень, тож було вивчено 105 годин ефіру кожного каналу.

Цитата:

"Під час моніторингу звучання української мови в ефірах телеканалів Національна рада перевіряє дотримання телерадіоорганізаціями вимог частини десятої Закону України "Про телебачення і радіомовлення" і статті 32 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що моніторинг регуляторного органу засвідчив, що ліцензіати дотримуються вимог щодо трансляції реклами державною мовою.

"Ознак порушення норм частин першої і третьої статті 32 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" не виявлено. Реклама і телемагазини в ефірі телеканалів йдуть лише українською мовою", – зауважила Ніцко.

Також тільки державною мовою звучать передачі новин на загальнонаціональних телеканалах.

Що стосується мови ефірів, повідомила вона, то всі телеканали перевищили обов’язковий законодавчий поріг 75%.

"12 телеканалів 100-відсотково ведуть мовлення українською мовою. Це – "UA:ПЕРШИЙ", "К2", "5 канал", "Еспресо", "Індіго", "М1", "Рада", "UA:КУЛЬТУРА", "XSPORT", "ПІКСЕЛЬ ТV", "ПлюсПлюс", "ZOOM". Також високі показники, які перевищують 90%, – у телеканалів "Прямий", "ZIK", "Мега", "Україна 24", "2+2", "Новий", "НЛО", "ТЕТ". Найнижчий показник у телеканалу "Україна" – 75%", - зазначається в повідомленні.

Водночас, за словами Олени Ніцко, під час моніторингу попередньо було зафіксовано ознаки порушень абзацу 2 частини п’ятої статті 10 Закону України "Про телебачення і радіомовлення". Ця норма передбачає, що телерадіоорганізації здійснюють трансляцію фільмів та/або передач, які не є їхнім власним продуктом, виключно державною мовою, за винятком фільмів і передач (крім дитячих та анімаційних), створених до 1 серпня 1991 року. Зараз ця інформація ще опрацьовується відповідними підрозділами регулятора. Якщо виявиться, що такі порушення справді були, Національна рада призначить цим мовникам перевірки.

Чинний Закон "Про телебачення і радіомовлення" передбачає, що моніторинг телеканалів проводиться у проміжках часу із 7 до 18 та з 18 до 22 години.

"У загальному тижневому обсязі мовлення загальнонаціональних телеканалів передачі та/або фільми, виконані державною мовою, мають становити не менше ніж 75 відсотків загальної тривалості передач у кожному із визначених проміжків", - йдеться в повідомленні.

Так, ці телеканали повинні забезпечити частку передач новин державною мовою в обсязі не менше ніж 75 відсотків загальної тривалості всіх новинних передач у кожному із визначених проміжків часу.

Доповнення

У половини радіостанцій передачі ведуться державною мовою на 100 відсотків, а кожна друга пісня в радіоефірі звучить українською.

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення непродуктивно використала третину виділених їй коштів — майже 97 млн грн.