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Исключение Н.Савченко из комитета по нацбезопасности теперь зависит от А.Парубия - нардеп

Киев • УНН

 • 15376 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Решение вопроса исключения из персонального состава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны народных депутатов Надежды Савченко и Сергея Левочкина зависит от председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил народный депутат, председатель комитета Сергей Пашинский.

"Наш комитет все решил, дальше вопрос - к Парубию", - сказал С.Пашинский, отвечая на вопрос когда будет решен вопрос исключения из персонального состава Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны народных депутатов Н.Савченко и С.Левочкина.

При этом председатель комитета добавил, что все необходимое для этого решения его комитет принял.

Напомним, комитет по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал Раде исключить Н.Савченко из своего состава .

Ранее Н.Савченко опубликовала на своей странице в Facebook списки украинцев, содержащихся на оккупированных территориях Донбасса и политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах, а также списки лиц, которых хотят получить "ДНР / ЛНР".

В СБУ заявили, что публикация Н.Савченко списка заложников является нарушением законодательства .

При этом Н.Савченко заявила, что закон не нарушала и не признает обвинений в госизмене .

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