Исключение Н.Савченко из комитета по нацбезопасности теперь зависит от А.Парубия - нардеп

"Наш комитет все решил, дальше вопрос - к Парубию", - сказал С.Пашинский, отвечая на вопрос когда будет решен вопрос исключения из персонального состава Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны народных депутатов Н.Савченко и С.Левочкина.

При этом председатель комитета добавил, что все необходимое для этого решения его комитет принял.

Напомним, комитет по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал Раде исключить Н.Савченко из своего состава .

Ранее Н.Савченко опубликовала на своей странице в Facebook списки украинцев, содержащихся на оккупированных территориях Донбасса и политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах, а также списки лиц, которых хотят получить "ДНР / ЛНР".

В СБУ заявили, что публикация Н.Савченко списка заложников является нарушением законодательства .

При этом Н.Савченко заявила, что закон не нарушала и не признает обвинений в госизмене .