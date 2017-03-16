Исключение Н.Савченко из комитета по нацбезопасности теперь зависит от А.Парубия - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Решение вопроса исключения из персонального состава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны народных депутатов Надежды Савченко и Сергея Левочкина зависит от председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил народный депутат, председатель комитета Сергей Пашинский.
"Наш комитет все решил, дальше вопрос - к Парубию", - сказал С.Пашинский, отвечая на вопрос когда будет решен вопрос исключения из персонального состава Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны народных депутатов Н.Савченко и С.Левочкина.
При этом председатель комитета добавил, что все необходимое для этого решения его комитет принял.
Напомним, комитет по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал Раде исключить Н.Савченко из своего состава .
Ранее Н.Савченко опубликовала на своей странице в Facebook списки украинцев, содержащихся на оккупированных территориях Донбасса и политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах, а также списки лиц, которых хотят получить "ДНР / ЛНР".
В СБУ заявили, что публикация Н.Савченко списка заложников является нарушением законодательства .
При этом Н.Савченко заявила, что закон не нарушала и не признает обвинений в госизмене .