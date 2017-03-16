Виключення Н.Савченко з комітету з нацбезпеки тепер залежить від А.Парубія - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Вирішення питання виключення з персонального складу комітету з питань національної безпеки і оборони народних депутатів Надії Савченко і Сергія Льовочкіна залежить від голови Верховної Ради України Андрія Парубія. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив народний депутат, голова комітету Сергій Пашинський.
"Наш комітет все вирішив, далі питання - до Парубія", - сказав С.Пашинський, відповідаючи на запитання коли буде вирішено питання виключення з персонального складу Комітету з питань нацбезпеки і оборони народних депутатів На.Савченко і С.Льовочкіна.
При цьому голова комітету додав, що всі необхідні для цього рішення його комітет ухвалив.
Нагадаємо, комітет з питань нацбезпеки і оборони рекомендував Раді виключити Н.Савченко зі свого складу.
Раніше Н.Савченко опублікувала на своїй сторінці у Facebook списки українців, які утримуються на окупованих територіях Донбасу та політв’язнів, що утримуються у російських тюрмах, а також списки осіб, яких хочуть отримати “ДНР/ЛНР”.
У СБУ заявили, що пубілкація Н.Савченко списку заручників є порушенням законодавства.
При цьому Н.Савченко заявила, що закон не порушувала і не визнає звинувачень щодо держзради.