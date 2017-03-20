Выбросы углекислого газа к 2050 году можно сократить на 70%

По данным агентства, для достижения этих показателей долю электроэнергии из возобновляемых источников нужно увеличить с нынешних 15% до 65%.

Для достижения этой цели придется вложить в энергетическую отрасль в целом 29 трлн долл. инвестиций, что составляет 0,4% глобального ВВП. В то же время эти инвестиции должны привести к росту ВВП на 0,8% в 2050 году.

Работа предприятий энергетической отрасли мира в 2015 году привела к выбросам 32 гигатонн углекислого газа. Чтобы ограничить глобальное потепление и предотвратить его худшим последствиям, объемы ежегодных выбросов к 2050 году нужно сократить до 9,5 гигатонн.

Как сообщал УНН, прошлогоднее снижение потребления угля в США повлияло на сокращение выбросов углекислого газа.