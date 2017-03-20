Выбросы углекислого газа к 2050 году можно сократить на 70%
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Выбросы углекислого газа, связанные с работой электростанций, можно сократить на 70% к 2050 году, а также полностью прекратить к 2060 году. Об этом свидетельствуют результаты исследований Международного агентства возобновляемой энергетики (IRENA), сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
По данным агентства, для достижения этих показателей долю электроэнергии из возобновляемых источников нужно увеличить с нынешних 15% до 65%.
Для достижения этой цели придется вложить в энергетическую отрасль в целом 29 трлн долл. инвестиций, что составляет 0,4% глобального ВВП. В то же время эти инвестиции должны привести к росту ВВП на 0,8% в 2050 году.
Работа предприятий энергетической отрасли мира в 2015 году привела к выбросам 32 гигатонн углекислого газа. Чтобы ограничить глобальное потепление и предотвратить его худшим последствиям, объемы ежегодных выбросов к 2050 году нужно сократить до 9,5 гигатонн.
Как сообщал УНН, прошлогоднее снижение потребления угля в США повлияло на сокращение выбросов углекислого газа.