Викиди вуглекислого газу до 2050 року можна скоротити на 70%
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Викиди вуглекислого газу, пов'язані з роботою електростанцій, можна скоротити на 70% до 2050 року, і навіть повністю припинити до 2060 року. Про це свідчать результати досліджень Міжнародної агенції відновлюваної енергетики (IRENA), повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.
За даними агенції, для досягнення цих показників частку електроенергії з відновлюваних джерел потрібно збільшити з нинішніх 15% до 65%.
Для досягнення цієї мети доведеться вкласти в енергетичну галузь загалом 29 трлн дол. інвестицій, що становить 0,4% глобального ВВП. Водночас ці інвестиції мають призвести до зростання ВВП на 0,8% у 2050 році.
Робота підприємств енергетичної галузі світу у 2015 році призвела до викидів 32 гігатонн вуглекислого газу. Щоб обмежити глобальне потепління і запобігти його найгіршим наслідкам, обсяги щорічних викидів до 2050 року потрібно скоротити до 9,5 гігатонни.
Як повідомляв УНН, минулорічне зниження споживання вугілля у США вплинуло на скорочення викидів вуглекислого газу.