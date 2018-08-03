Выходцы с Донецка организовали в Киеве азартные игры

Уголовное производство № 12016100090014374 (ч. 1 ст. 203-2) было открыто еще в 2016 году следователем Сергеем Погореловым по итогам проверки подпольного игрового клуба, который находится по адресу: Чоколовский бульвар, 37.

По словам собеседника агентства, нелегальный зал зарегистрирован на компанию “Стар-Ко”. Владельцем этой компании значится житель Макеевки Донецкой области Валерий Азаров. Однако, участники рынка сообщают, что “Стар-Ко” — это фронтер донецкого бизнесмена Дмитрия Юрковского, хотя сам он это опровергает.

СМИ упоминают, что Юрковский привез в Киев игровые автоматы еще в 2014 году, а согласно госреестру он также является основателем ряда компаний — ГО “Українська лотерейна асоціація”, ТОВ “УКРЛОТО”. При этом последняя не имеет государственной лицензии на проведение лотерей.

Есть предположение, что Юрковский вместе с партнерами могут владеть и десятками других нелегальных игорных клубов по всей столице.

При этом в прокуратуре Киева считают, что деятельности этого клуба способствуют сами полицейские и тоже ведут свое расследование по факту организации азартных игр. Следователь в деле — Артем Ильяшенко, прокурор — Андрей Гончаренко.

“В настоящее время принимаются меры по установлению организаторов незаконной деятельности, их полных анкетных данных, а также коррупционных связей с руководящим составом органов полиции города Киева и других контролирующих и правоохранительных органов, которые, злоупотребляя служебным положением, способствуют незаконной деятельности указанных лиц, за что получают неправомерное вознаграждение”, — говорится в решении Голосеевского суда столицы от 29 ноября 2017 года.

Однако, исходя из того, что 19 июля текущего года журналисты, включая корреспондента УНН, в очередной раз зафиксировали незаконную деятельность по этому адресу, расследование правоохранителей, очевидно, пока безуспешно.

Напомним, лотерейный оператор “М.С.Л.” объявил войну нелегалам и пригласил журналистов на совместный рейд по Киеву. Только за один день было обнаружено два подпольных игровых зала, скрывающих свою незаконную деятельность под брендом лотерей. Речь идет о клубах по адресу: Чоколовский бульвар, 37 и Бассейная, 10.

Что касается деятельности клуба по адресу: Басейная, 10 — информацию о регистрации или нерегистрации уголовного производства в Печерской полиции всячески скрывают, поэтому УНН вынужден был обратиться к главе киевской полиции Андрею Крищенко с просьбой поспособствовать ее получению.