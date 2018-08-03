Вихідці з Донецька організували в Києві азартні ігри

Кримінальне провадження № 12016100090014374 (ч. 1 ст. 203-2) було відкрито ще в 2016 році слідчим Сергієм Погорєловим за підсумками перевірки підпільного ігрового клубу за адресою: Чоколівський бульвар, 37.

За словами співрозмовника агентства, нелегальний зал зареєстрований на компанію "Стар-Ко". Власником цієї компанії значиться житель Макіївки Донецької області Валерій Азаров. Однак, учасники ринку повідомляють, що "Стар-Ко" - це фронтер донецького бізнесмена Дмитра Юрковського, хоча сам він це спростовує.

ЗМІ згадують, що Юрковський привіз до Києва ігрові автомати ще в 2014 році, а відповідно до держреєстру він також є засновником низки компаній - ГО "Українська лотерейний асоціація", ТОВ "УКРЛОТО". При цьому остання не має державної ліцензії на проведення лотерей.

Є припущення, що Юрковський разом з партнерами можуть володіти і десятками інших нелегальних гральних клубів по всій столиці.

При цьому у прокуратурі Києва вважають, що діяльності цього клубу сприяють самі поліцейські і теж ведуть своє розслідування за фактом організації азартних ігор. Слідчий у справі - Артем Ілляшенко, прокурор - Андрій Гончаренко.

"Наразі вживаються заходи щодо встановлення організаторів незаконної діяльності, їх повних анкетних даних, а також корупційних зв'язків з керівним складом органів поліції міста Києва та інших контролюючих і правоохоронних органів, які, зловживаючи службовим становищем, сприяють незаконній діяльності зазначених осіб, за що отримують неправомірну винагороду", - йдеться у рішенні Голосіївського райсуду столиці від 29 листопада 2017 року.

Однак, виходячи з того, що 19 липня поточного року журналісти, включаючи кореспондента УНН, вчергове зафіксували незаконну діяльність за цією адресою, розслідування правоохоронців, очевидно, поки безуспішне.

Нагадаємо, лотерейний оператор "М.С.Л." оголосив війну нелегалам і запросив журналістів на спільний рейд по Києву. Лише за один день було виявлено два підпільні ігрові зали, що приховують свою незаконну діяльність під брендом лотерей. Йдеться про клуби за адресою: Чоколівський бульвар, 37 і Басейна, 10.

Що стосується діяльності клубу за адресою: Басейна, 10 - інформацію про реєстрацію або нереєстрацію кримінального провадження у Печерській поліції всіляко приховують, тому УНН змушений був звернутися до очільника київської поліції Андрія Крищенко з проханням посприяти її отриманню.