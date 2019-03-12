На выходных в Киеве пройдут сельскохозяйственные ярмарки
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В эти выходные в столице пройдут сезонные сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.
В субботу, 16 марта ярмарки пройдут по адресам:
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- в Голосеевском районе - ул. Паньковская; ул. Голосеевская, 4-10;
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- в Дарницком районе - ул. Ревуцкого;
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- в Деснянском районе - ул. Кубанской Украины (в пределах ул. Космонавта Волкова и просп. Лесного), ул. Николая Закревского (в пределах просп. Владимира Маяковского, 2-А и ул. Теодора Драйзера);
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- в Днепровском районе - б-р Игоря Шамо, 2-12;
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- в Оболонском районе - ул. Петра Калнышевского, 1-5;
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- в Печерском районе - ул. Екатерины Билокур;
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- в Подольском районе - просп. Степана Бандеры (около Куренёвского парка);
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- в Святошинском районе - ул. Григоровича-Барского, 7;
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- в Соломенском районе - ул. Стадионная (в пределах улиц Митрополита Василия Липковского и Богдановской);
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- в Шевченковском районе - ул. Богдана Гаврилишина, 1-17.
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В воскресенье, 17 марта ярмарки состоятся:
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- в Голосеевском районе - ул. Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна);
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- в Печерском районе - ул. Ивана Кудри (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);
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- в Шевченковском районе - ул. Татарская, 32-38.
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