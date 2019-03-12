Вихідними у Києві пройдуть сільськогосподарські ярмарки
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Цими вихідними у столиці відбудуться сезонні сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомляє прес-служба КМДА, передає УНН.
У суботу, 16 березня ярмарки пройдуть за адресами:
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- у Голосіївському районі – вул. Паньківська; вул. Голосіївська, 4-10;
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- у Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
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- у Деснянському районі – вул. Кубанської України (у межах вул. Космонавта Волкова та просп. Лісового), вул. Миколи Закревського (у межах просп. Володимира Маяковського, 2-А та вул. Теодора Драйзера);
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- у Дніпровському районі – б-р Ігоря Шамо, 2-12;
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- в Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5;
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- у Печерському районі – вул. Катерини Білокур;
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- у Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
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- у Святошинському районі – вул. Григоровича-Барського, 7;
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- у Солом’янському районі – вул. Стадіонна (у межах вулиць Митрополита Василя Липківського та Богданівської);
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- у Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина,1-17.
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У неділю, 17 березня ярмарки відбудуться:
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- у Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць Михайла Ломоносова та Василя Касіяна);
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- у Печерському районі – вул. Івана Кудрі (у межах вулиць Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);
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- у Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.
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Раніше УНН повідомляв, що в Україні подорожчало виробництво сільгосппродукції.