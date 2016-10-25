Отсутствие единого видения реформы здравоохранения отпугивает потенциального инвестора - О.Спиженко

"Я взял и специально распечатал с сайта МЗ одну концепцию, вторую, третью. Они датированы 2014, 2015, 2016 годами. Для инвестора это не сигнал для инвестора это запугивание, он боится таких изменений. Он боится неопределенности, он боится, что там впереди нет "маяка", который говорит четко: наша страна через 5 лет имеет модель финансирования - страховую. Точка. Это должно где-то быть написано, чтобы инвестор зашел, понял, что время для этого есть, что наши больницы пройдут аттестации, пройдут аккредитацию для страховой компании Европы ... Что наш младший персонал получит сертификаты, необходимые для осуществления медицинской практики по ЕС-стандартам. Да, для этого нужно время, для этого надо инвестиции, и надо желание самого персонала", - отметил он.

Напомним, как сообщал УНН, по словам О.Мусия, украинская медицина нуждается в иностранных инвестициях.

Верховной Раде рекомендовали законопроект об общеобязательном социальном медицинском страховании.