Відсутність єдиного бачення реформи охорони здоров'я відлякує потенційного інвестора - О.Спіженко

"Я взяв і навмисно роздрукував із сайту МОЗ одну концепцію, другу, третю. Вони датовані 2014, 2015, 2016 роками. Для інвестора це не є сигнал, для інвестора це є залякування, він боїться таких змін. Він боїться невизначеності, він боїться, що там попереду немає "маяка", який каже чітко: наша країна через 5 років має модель фінансування - страхову. Крапка. Це має десь бути написано, аби інвестор зайшов, зрозумів, що час для цього є, що наші лікарні пройдуть атестації, пройдуть акредитацію для страхової компанії Європи… Що наш молодший персонал отримає сертифікати, необхідні для здійснення медичної практики по ЄС-стандартах. Так, для цього треба час, для цього треба інвестиції, і треба бажання самого персоналу", - зазначив він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами О.Мусія, українська медицина потребує іноземних інвестицій.

Верховній Раді рекомендували законопроект про загальнообов'язкове соціальне медичне страхування.