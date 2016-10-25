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Відсутність єдиного бачення реформи охорони здоров'я відлякує потенційного інвестора - О.Спіженко

Відсутність єдиного бачення реформи охорони здоров'я відлякує потенційного інвестора - О.Спіженко

Київ • УНН

 • 7366 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. На сьогодні в Україні відсутня єдина концепція та бачення реформи системи охорони здоров'я. Така невизначеність відлякує потенційного інвестора. Про це під час свого виступу на II Українському форумі із охорони здоров'я сказав радник Кабінету міністрів, керівник асоціації приватних клінік України Олег Спіженко, передає кореспондент УНН.

"Я взяв і навмисно роздрукував із сайту МОЗ одну концепцію, другу, третю. Вони датовані 2014, 2015, 2016 роками. Для інвестора це не є сигнал, для інвестора це є залякування, він боїться таких змін. Він боїться невизначеності, він боїться, що там попереду немає "маяка", який каже чітко: наша країна через 5 років має модель фінансування - страхову. Крапка. Це має десь бути написано, аби інвестор зайшов, зрозумів, що час для цього є, що наші лікарні пройдуть атестації, пройдуть акредитацію для страхової компанії Європи… Що наш молодший персонал отримає сертифікати, необхідні для здійснення медичної практики по ЄС-стандартах. Так, для цього треба час, для цього треба інвестиції, і треба бажання самого персоналу", - зазначив він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами О.Мусія, українська медицина потребує іноземних інвестицій.

Верховній Раді рекомендували законопроект про загальнообов'язкове соціальне медичне страхування.

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