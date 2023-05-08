С сегодняшнего дня запускается єЧерга для грузовиков на 16 пунктах пропуска: как зарегистрироваться и что нужно знать
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Регистрация водителей грузовиков, осуществляющих международные грузовые перевозки, в єЧергу доступна с 8 мая, сообщает УНН.
Услуга записи в электронную очередь для пересечения границы водителями грузовиков будет доступна 8 мая с 9.00 на сайте echerha.gov.ua или в мобильном приложении «єЧерга».
Сообщается, что водители могут выбрать наиболее удобный пункт пропуска среди 16 доступных.
А именно:
• «Ягодин – Дорогуск» (есть ветеринарный контроль)
• «Рава-Русская – Хребенне» (есть ветеринарный контроль)
• ««Краковец – Корчева» (есть ветеринарный контроль)
• «Шегини – Медика»
• «Ужгород – Вишне- Немецкое»
• ««Порубное – Сирет»
• «Тиса (Чоп) – Захонь»
• ««Рени – Джюрджюлешть»
• «Орловка – Исакча»
• «Могилев- Подольский – Отач»
• «Устилуг – Зосин»
• «Нижанковичи – Мальховице»
• ««Дьяково – Халмеу»
• «Староказачье – Белгород- Днестровский»
• «Мамалыга – Кривая»
• «Виноградовка – Вулкенешти»
Отмечается, что инструкции для регистрации доступны по ссылке на трех языках: украинском, английском, польском. В планах также запустить инструкции на венгерском, румынском, турецком и словацком языках.
После регистрации личного кабинета перевозчика, следует будет указывать информацию об авто (страну регистрации, тип, марку, наличие полуприцепа), также указывается информация о грузе.
Важно, что в єЧергу записываются лишь транспортные средства весом от 7,5 тонн.
Также через пункты пропуска «Устилуг – Зосин» и «Нижанковичи – Мальховице» могут проехать исключительно пустые транспортные средства.