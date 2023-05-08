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Відсьогодні запускається єЧерга для вантажівок на 16 пунктах пропуску: як зареєструватися та що потрібно знати

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Реєстрація водіїв вантажівок, що здійснюють міжнародні вантажні перевезення, до єЧерги доступна з 8 травня, повідомляє УНН

Послуга запису до електронної черги для перетину кордону водіями вантажівок буде доступна 8 травня з 9.00 на сайті echerha.gov.ua або в мобільному застосунку «єЧерга».

Повідомляється, що водії можуть обрати найбільш зручний пункт пропуску серед 16 доступних.

А саме:
• «Ягодин – Дорогуськ» (є ветеринарний контроль)
• «Рава-Руська – Хребенне» (є ветеринарний контроль)
• «Краківець – Корчова» (є ветеринарний контроль)
• «Шегині – Медика»
• «Ужгород – Вишнє-Нємецьке»
• «Порубне – Сірет»
• «Тиса (Чоп) – Захонь»
• «Рені – Джюрджюлешть»
• «Орлівка – Ісакча»
• «Могилів-Подільський – Отач»
• «Устилуг – Зосин»
• «Нижанковичі – Мальховіце»
• «Дяково – Халмеу»
• «Старокозаче – Білгород-Дністровський»
• «Мамалига – Крива»
• «Виноградівка – Вулкенєшть»

Зазначається, що інструкції для реєстрації доступні за посиланням трьома мовами: українською, англійською, польською. У планах також запустити інструкції угорською, румунською, турецькою та словацькою мовами.

Після реєстрації особистого кабінету перевізника, слід буде вказувати інформацію про авто (країну реєстрації, тип, марку, наявність напівпричепу), також вказується інформація про вантаж.

Важливо, що в єЧергу записуються лише транспортні засоби вагою від 7,5 тонн.

Також через пункти пропуску «Устилуг – Зосин» та «Нижанковичі – Мальховіце» можуть проїхати виключно порожні транспортні засоби.

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