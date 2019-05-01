С сегодняшнего дня в Украине вводится пеня за просрочку оплаты коммуналки

Законом предусматривается, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги устанавливаются по договоренности сторон, кроме случаев, когда в соответствии с законом они являются регулируемыми. В таком случае тарифы устанавливаются уполномоченными законом государственными органами или органами местного самоуправления в соответствии с законом.

Предполагается внедрение платы за управление многоквартирным домом. Цена услуги по управлению многоквартирным домом при определении управляющего органом местного самоуправления на конкурсной основе в соответствии с Законом Украины "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме" определяется на уровне цены, предложенной в конкурсном предложении победителем конкурса.

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Такая цена в течение срока действия договора управления может изменяться исключительно по согласованию сторон по основаниям и в порядке, определенных таким договором. Цена услуги по управлению многоквартирным домом устанавливается договором о предоставлении услуг по управлению многоквартирным домом в расчете на один квадратный метр общей площади жилого или нежилого помещения, если иное не определено договором о предоставлении услуг по управлению многоквартирным домом.

Предусматривается также установление ответственности за предоставление некачественных коммунальных услуг. Отмечается также, что счета за газ будут выставляться на основании квартирных счетчиков. Также предусматривается установление пени в размере 0,01% за каждый день просрочки выплат.

Напомним, в Верховную Раду был подан законопроект о освобождение пенсионеров от оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующая петиция опубликована на сайте электронных петиций Официального интернет-представительства Президента.



