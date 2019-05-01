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Відсьогодні в Україні вводиться пеня за прострочення оплати комуналки

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Відсьогодні в Україні вступає в дію закон про житлово-комунальні послуги із відповідними змінами, який, зокрема передбачає встановлення пені за кожен день прострочення виплат за комунальні послуги, передає УНН із посиланням на сайт Верховної Ради України.

Законом передбачається, що тарифи на житлово-комунальні послуги встановлюються за домовленістю сторін, крім випадків, коли відповідно до закону вони є регульованими. У такому разі тарифи встановлюються уповноваженими законом державними органами або органами місцевого самоврядування відповідно до закону.

Передбачається впровадження плати за управління багатоквартирним будинком. Ціна послуги з управління багатоквартирним будинком у разі визначення управителя органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах відповідно до Закону України “Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку” визначається на рівні ціни, запропонованої в конкурсній пропозиції переможцем конкурсу.

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Така ціна протягом строку дії договору управління може змінюватися виключно за погодженням сторін з підстав та в порядку, визначених таким договором. Ціна послуги з управління багатоквартирним будинком встановлюється договором про надання послуг з управління багатоквартирним будинком з розрахунку на один квадратний метр загальної площі житлового або нежитлового приміщення, якщо інше не визначено договором про надання послуг з управління багатоквартирним будинком.

Передбачається також встановлення відповідальності за надання неякісних комунальних послуг. Наголошується також, що рахунки за газ будуть виставлятися на підставі квартирних лічильників. Також передбачається встановлення пені у розмірі 0,01% за кожний день прострочення виплат.

Нагадаємо, до Верховної Ради був поданий законопроект про звільнення пенсіонерів від оплати за житлово-комунальні послуги. Відповідна петиція опублікована на сайті електронних петицій Офіційного інтернет-представництва Президента.

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