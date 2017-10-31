С сегодняшнего дня на 15% выросли тарифы на грузовые железнодорожные перевозки

Приказ опубликован в газете "Урядовый курьер" от 31 октября 2017 № 204.

По словам и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгения Кравцова, нынешний размер индексации тарифов на перевозку грузов 15% - это компромиссное решение.

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"Средства от индексации мы направим, в частности на модернизацию, строительство и приобретение подвижного состава, а также инфраструктуру. Программа обновления подвижного состава до 2021 года предусматривает направить на эти цели 108 млрд грн", - отметил Е.Кравцов.

При этом сообщают, что последний раз тарифы на грузоперевозки менялись в апреле 2016 года. В 2017-м в среднем за год тарифы на грузоперевозки вырастут лишь на 2,5%.

В стратегии развития компании до 2021 года запланирована индексация тарифов на уровне роста индекса цен производителей, и при этом фактически лишь 28% потребностей Укрзализныци будут покрываться за счет изменения тарифа.