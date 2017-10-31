Відсьогодні на 15% зросли тарифи на вантажні залізничні перевезення

Наказ опубліковано в газеті "Урядовий кур’єр" від 31 жовтня 2017 року № 204.

За словами в.о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євгена Кравцова, цьогорічний розмір індексації тарифів на перевезення вантажів 15% – це компромісне рішення.

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"Кошти від індексації ми спрямуємо, зокрема на модернізацію, будівництво та придбання рухомого складу, а також інфраструктуру. Програма оновлення рухомого складу до 2021 року передбачає спрямувати на ці цілі 108 млрд грн", – зазначив Є.Кравцов.

При цьому повідомляють, що востаннє тарифи на вантажоперевезення змінювалися у квітні 2016 року. У 2017-му в середньому за рік тарифи на вантажоперевезення зростуть лише на 2,5%.

У стратегії розвитку компанії до 2021 року запланована індексація тарифів на рівні росту індексу цін виробників, і при цьому фактично лише 28 % потреб Укрзалізниці будуть покриватися за рахунок зміни тарифу.