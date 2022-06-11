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Отрабатывают "переход из мирного на военное время": в беларуси проводят массовые военные тренировки и учения

Отрабатывают "переход из мирного на военное время": в беларуси проводят массовые военные тренировки и учения

Киев • УНН

 • 144440 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. беларусь проводит массовые военные тренировки и учения, на которых отрабатывается “переход из мирного на военное время”, передает УНН из ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Детали

С 7 июня вооруженные силы беларуси начали очередные занятия по боевой готовности. Основная цель тренировок: “переход из мирного на военное время”. Занятия проводятся также среди срочников после очередного призыва на военную службу и освоения нового пополнения программы начальной военной подготовки.

В рамках указанного собрания отрабатываются вопросы организации охраны и обороны объектов военной и гражданской инфраструктуры, выполнение мероприятий военного положения, а также противодействие диверсионно-разведывательным группам.

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В период с 22 июня по 1 июля в Гомельской области запланировано проведение мобилизационных учений с военными комиссариатами. К тренировкам будут дополнительно привлекаться все категории военнослужащих, подразделения, воинские части, объединения, органы военного управления. Тематика аналогична: “переход из мирного на военное время”.

Также с 28 июня по 16 июля на территории Жлобинского района Гомельской области запланировано проведение военных сборов с военнослужащими вновь территориальных войск, сообщили в разведке.

Напомним

Школы Гомельской области в беларуси проводят обучение для учащихся 10-х классов. В отличие от прошлых лет эти учения отличаются практической деятельностью десятиклассников: в этом году их учили копать окопы и стрелять из лопат.

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