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Відпрацьовують “перехід із мирного на воєнний час”: у білорусі проводять масові військові тренування та навчання

Відпрацьовують “перехід із мирного на воєнний час”: у білорусі проводять масові військові тренування та навчання

Київ • УНН

 • 144445 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. білорусь проводить масові військові тренування та навчання, на яких відпрацьовується “перехід із мирного на воєнний час”, передає УНН із посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

Деталі

З 7 червня збройні сили Білорусі розпочали чергові заняття з бойової готовності. Основна мета тренувань: “перехід із мирного на воєнний час”. Заняття проводяться також серед строковиків після чергового призову на військову службу та освоєння новим поповненням програми початкової військової підготовки.

У рамках вказаних зборів відпрацьовуються питання організації охорони та оборони об’єктів військової та цивільної інфраструктури, виконання заходів воєнного стану, а також протидія диверсійно-розвідувальним групам.

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У період з 22 червня по 1 липня в Гомельській області заплановано проведення мобілізаційних навчань з військовими комісаріатами. До тренувань додатково залучатимуться усі категорії військовослужбовців, підрозділи, військові частини, з’єднання, органи військового управління. Тематика аналогічна: “перехід із мирного на воєнний час”.

Також з 28 червня по 16 липня на території Жлобинського району Гомельської області заплановано проведення військових зборів з військовослужбовцями новостворених територіальних військ, повідомили у розвідці.

Нагадаємо

Школи Гомельської області в білорусі проводять вишкіл для учнів 10-х класів. На відміну від минулих років ці навчання відрізняються практичною діяльністю десятикласників: цього року їх вчили копати окопи і стріляти з лопат.

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