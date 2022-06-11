Відпрацьовують “перехід із мирного на воєнний час”: у білорусі проводять масові військові тренування та навчання
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. білорусь проводить масові військові тренування та навчання, на яких відпрацьовується “перехід із мирного на воєнний час”, передає УНН із посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.
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З 7 червня збройні сили Білорусі розпочали чергові заняття з бойової готовності. Основна мета тренувань: “перехід із мирного на воєнний час”. Заняття проводяться також серед строковиків після чергового призову на військову службу та освоєння новим поповненням програми початкової військової підготовки.
У рамках вказаних зборів відпрацьовуються питання організації охорони та оборони об’єктів військової та цивільної інфраструктури, виконання заходів воєнного стану, а також протидія диверсійно-розвідувальним групам.
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У період з 22 червня по 1 липня в Гомельській області заплановано проведення мобілізаційних навчань з військовими комісаріатами. До тренувань додатково залучатимуться усі категорії військовослужбовців, підрозділи, військові частини, з’єднання, органи військового управління. Тематика аналогічна: “перехід із мирного на воєнний час”.
Також з 28 червня по 16 липня на території Жлобинського району Гомельської області заплановано проведення військових зборів з військовослужбовцями новостворених територіальних військ, повідомили у розвідці.
Нагадаємо
Школи Гомельської області в білорусі проводять вишкіл для учнів 10-х класів. На відміну від минулих років ці навчання відрізняються практичною діяльністю десятикласників: цього року їх вчили копати окопи і стріляти з лопат.