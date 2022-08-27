Отвечает за военную цензуру: в Москве подожгли автомобиль заместителя начальника управления Генштаба вс рф

Детали

По данным Telegram-канала, Евгений Секретарев работает в 8-м управлении Генштаба вс рф. Он отвечает за военную цензуру: сотрудники следят, чтобы в СМИ не появлялась неправильная фактура российской армии.

"BMW" X6 Секретарева стояла во дворе дома на Ленинградском шоссе и там вдруг вспыхнула. Больше всего пострадала задняя часть авто – багажник полностью выгорел.

Следователи не исключают, что джип Секретарева кто-то поджег. В нескольких метрах от автомобиля выгорела трава, а также, по словам очевидцев, неподалеку от машины видели женщину. Однако как она связана с пожаром — пока неизвестно.

Добавим

Впоследствии стало известно, что женщину, которая подожгла автомобиль заместителя начальника 8-го управления Генштаба вс рф, задержали. По данным источников "Baza", она заявила, что против "специальной военной операции".