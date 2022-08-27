Відповідає за військову цензуру: у Москві підпалили автомобіль заступника начальника управління Генштабу зс рф
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. У Москві підпалили автомобіль заступника начальника управління Генштабу зс рф. Як повідомили у Telegram-каналі Baza, ймовірно, авто підпалила жінка, її вже затримали, передає УНН.
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За даними Telegram-каналу, Євген Секретарьов працює у 8-му управлінні Генштабу зс рф. Воно відповідає за військову цензуру: співробітники стежать, щоб у ЗМІ не з'являлася неправильна фактура російської армії.
"BMW" X6 Секретарьова стояла у дворі будинку на Ленінградському шосе і там раптом спалахнула. Найбільше постраждала задня частина авто – багажник повністю вигорів.
Слідчі не виключають, що джип Секретарьова хтось підпалив. За кілька метрів від автомобіля вигоріла трава, а також, за словами очевидців, неподалік машини бачили жінку. Проте як вона пов'язана з пожежею — наразі невідомо.
Додамо
Згодом стало відомо, що жінку, яка підпалила автомобіль заступника начальника 8-го управління Генштабу зс рф, затримали. За даними джерел "Baza", вона заявила, що проти "спеціальної військової операції".