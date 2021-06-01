Ответственность за хаотичную застройку Одессы на городской власти - нардеп Качура

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"Это проблема городских властей. Они или позволяют строительство на своей территории, или нет. К примеру, те же разрешения по отводу земельного участка в пользование выдают органы местного самоуправления.

Во-вторых, каждый город должен иметь свой генеральный план. Например, в Киеве генерального плана нет. Если говорить об Одессе - думаю, что там аналогичная ситуация, как и во всех городах-миллионниках", - говорит нардеп.

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Актуальной для больших городов является проблема самостроев, продолжил Качура.

"Процесс узаконивания объектов самостроя был в свое время упрощен. Однако, при желании и воле органов местного самоуправления в этой части тоже можно наводить порядок", - добавил он.

Проблемой хаотичной застройки украинских городов занимается, среди прочих, комитет ВР по вопросам местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, информирует Качура.

"Наш комитет сейчас регулирует многие строительные вопросы, которые давали возможность манипулировать. Раньше такого не было", - резюмировал он.

Так Качура прокомментировал слова первого заместителя городского головы Одессы Михаила Кучука, который заявил, что в хаотичной застройке города виноваты не они, а лоббисты из Верховной Рады.

"У меня есть четкое протокольное поручение мэра: навести порядок в строительстве. Мы должны сделать то, что от нас зависит. Киев, конечно, бесчинствует в нашем городе", - заявил Кучук.

Напомним

Одесситы жалуются на хаотичную застройку города и считают, что глава города Геннадий Труханов "в доле" с застройщиками. В частности, они рассказывают о новом ЖК "Граф у моря", который строят в рекреационной зоне Одессы. Но несмотря на скандал, Труханов продолжил предоставлять этому застройщику разрешительные документы на земельные участки в других зонах города.

ЖК "Граф у моря"